Raphinha marca contra o Almería, e Barcelona volta a vencer no Espanhol

O Barcelona reencontrou a vitória no Campeonato Espanhol nesta quarta-feira, quando superou o lanterna Almería por 3 a 2. Pela 18ª rodada, no Estádio Olímpico Lluís Companys, os catalães marcaram com Raphinha e Sergi Roberto (2). Os visitantes descontaram com Léo Baptistão e Edgar González.

O triunfo deixa o Barça na terceira colocação da La Liga, com 38 pontos, quatro a menos que o vice-líder Real Madrid. Até o final da rodada, porém, ainda pode voltar para o quarto lugar, dependendo do desempenho do Atlético de Madrid. O próximo compromisso dos catalães será apenas em 2024, no dia 4 de janeiro, contra o Las Palmas.

O Almería seguiu sem vitórias nesta temporada. Com apenas cinco pontos, os visitantes seguiram na última colocação, com nove a menos que o Cádiz, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, os lanternas enfrentam o Osasuna, também no dia 4 de janeiro.

Os gols do jogo

O Barcelona dominou a partida desde o apito inicial. Apesar da constante pressão, os mandantes só conseguiram abrir o placar aos 32. Após um novo escanteio cobrado para a área, Ronald Araújo subiu entre os defensores para cabecear. A finalização tinha endereço, mas Maximiano apareceu novamente para defender. Desta vez, porém, o rebote caiu no pé de Raphinha, que estufou as redes à queima-roupa.

O Almería respondeu aos 40 minutos, com Léo Baptistão. O atacante foi lançado nas costas da defesa e, na cara do gol, tocou com categoria na saída de Inaki Pena. O bandeirinha chegou a assinalar impedimento no lance, mas o VAR interferiu e o tento foi validado.

O Barcelona manteve a pressão na segunda etapa e não demorou muito para voltar a ficar à frente no placar, mais uma vez em uma bola aérea. Em um escanteio pela esquerda, Sergi Roberto desviou de cabeça na primeira trave para fazer 2 a 1.

Assim como no primeiro tempo, o Almería conseguiu empatar. Aos 25 minutos, Inaki Pena saiu do gol para cortar um cruzamento, porém foi atrapalhado por Ronald Araújo e deu a bola de presente para Edgar González, que chutou para o gol vazio.

Aos 38 minutos, o Barcelona conseguiu marcar o gol da vitória. Lewandowski deixou Sergi Roberto na cara do gol com um lançamento por cima. O meio-campista ajeitou e tocou por entre as pernas de Maximiniano.