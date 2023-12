Com dois de Mbappé, PSG vence última do ano e lidera Francês com sobras

Com dois do aniversariante Mbappé, o PSG venceu o Metz por 3 a 1, nesta quarta-feira (20), no Parque dos Princípes, e se isolou na liderança do Campeonato Francês antes das férias de fim de ano.

O clube de Paris voltou a vencer, com gols de Vitinha e Mbappé, após amargar dois empates seguidos. Udol descontou para os visitantes.

Com o resultado nesta 17ª rodada, o PSG chegou a 40 pontos — cinco a mais que o Nice, atual segundo colocado.

As equipes voltam a campo somente em 2024. Logo no dia 3 de janeiro, o PSG terá uma final contra o Toulouse pela Supercopa Francesa.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi mais monótono, com poucas chances dos dois lados e um PSG sofrendo para se adaptar ao novo esquema tático proposto por Luis Enrique. A melhor chance da etapa foi de Danilo Pereira, acertando a trave.

No segundo tempo, o PSG acordou e fez dois gols rápidos, com Vitinha, aos 4 minutos, e Mbappé, aos 15.

Aos 27 minutos, Udol descontou, de cabeça, para o Metz, que até chegou a esboçar uma reação heroica contra os mandantes. Depois do abafa, o PSG retomou o foco e criou várias chances.

Já nos 38 minutos, o PSG fechou o placar com Mbappé, que comemora hoje seu aniversário de 25 anos. O seu irmão, Ethan, com nove anos a menos, também fez sua estreia nos profissionais nesta partida.