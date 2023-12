Presidente do São Paulo explica marca própria para uniformes: "Golaço do nosso marketing"

O São Paulo criou a SAO Esportes, nova marca própria para uniformes do clube, algo que gerou dúvidas sobre a parceria recém-anunciada com a New Balance após o rompimento com a adidas. O presidente do clube, Julio Casares, explicou como será a convivência de ambas as fornecedoras e elogiou o setor de marketing do Tricolor.

"Na nossa gestão, através da diretoria de marketing, lançamos a marca própria SAO Esportes! Com o novo contrato de fornecedor esportivo New Balance, além da exclusividade no Brasil, conseguimos estabelecer que a marca própria consiga ter o seu espaço em algumas modalidades e conviver harmonicamente juntas. A SAO vestirá a nossa rapaziada na Copinha de 2024! Com isso, nossos ativos são mais valorizados e todos ganham, principalmente a nossa instituição. Mais um golaço do nosso marketing", esclareceu Casares.

Como já adiantado pelo dirigente, o São Paulo utilizará uniformes da SAO na Copinha de 2024, que começa no início de janeiro do ano que vem. Além disso, outras modalidades do clube também vestirão a marca, além de produtos confeccionados para venda nas lojas oficiais para os torcedores tricolores.

No entanto, algo que chamou atenção na nova iniciativa do Soberano foi o preço das peças que estão à venda no ponto oficial, localizado no Morumbi. Por exemplo, a camisa a ser utilizada na Copa São Paulo estão sendo comercializadas na faixa de R$ 299,90. Por se tratar de uma marca interna, os torcedores, na publicação do presidente, questionaram os valores, mas não tiveram uma resposta oficial.

O São Paulo caiu no Grupo 7 da Copinha e jogará suas partidas em Araraquara contra Ferroviária, Carajás-PA e Porto Vitória-ES. Na última edição do torneio de base, o Tricolor chegou só até à terceira fase, na qual foi derrotado pelo América-MG e deu adeus precoce à competição.