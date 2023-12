Presidente do Cuiabá confirma que Raniele está "muito próximo" de ser jogador do Corinthians

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, confirmou que são altas as chances de Raniele ser o novo jogador do Corinthians a partir de 2024. O dirigente admitiu que o acordo "está muito próximo" de ser selado e revelou que o volante tem interesse em defender o Timão.

"Não temos a necessidade de vender o atleta, mas é uma grande oportunidade para o jogador. Entendemos esse lado do atleta, vai mexer com a cabeça dele, e o Cuiabá precisa se movimentar. Estamos fazendo investimentos depois do Campeonato, temos que oxigenar nosso caixa para que a gente continue investindo no planel, no clube. Nesse caso é muito mais a oportunidade para o atleta, estamos pensando mais nele do que no clube. Acredito que vai dar negócio, está muito próximo", comentou o dirigente do Dourado ao UOL Esporte.

O acordo só não está concretizado porque o Cuiabá também precisa negociar com os outros clubes que partilham os direitos econômicos do atleta. A proposta do Corinthians é por 60% dos direitos de Raniele, sendo que 65% pertencem ao Dourado, 25% ao Jacuipense e 10% ao Avaí. O clube mato-grossense já chegou a um acordo com o Leão da Ilha, mas ainda negocia com a equipe baiana.

"O Raniele foi um dos nossos principais jogadores, compramos do Avaí. Antes do Avaí, ele tinha um vínculo com o Jacuipense. Existe uma proposta, estamos conversando com o Corinthians há alguns dias. Temos parceria dos direitos econômicos do jogador com o Avaí, que tem 10%, e o Jacuipense, que tem 25%. Desses 25%, 10% já estão estipulados dentro de uma possível compra que fossemos exercer. Em cima dessa proposta do Corinthians, fizemos uma oferta para esses dois clubes. O Avaí já concordou, conversamos ontem com o Jacuipense, fizemos uma mudança da proposta e acredito que vai dar certo", complementou.

A proposta do Corinthians ao Cuiabá é de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 13,4 milhões).

Com 26 anos, Raniele é peça importante na equipe comandada por António Oliveira. O jogador chegou ao Cuiabá no começo de 2023, após se destacar pelo Avaí no Campeonato Brasileiro da temporada passada.

Desde que chegou ao Dourado, Raniele acumula três gols e uma assistência em 35 partidas disputadas. Volante, o jogador teve uma média de quatro bolas recuperadas por jogo no Brasileirão de 2023, segundo o Sofascore.