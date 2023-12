Presidente do América ironiza ofertas de Cruzeiro e São Paulo por Martínez: 'Pífias'

Na manhã desta quarta-feira, Marcus Salum, presidente da SAF do América-MG, concedeu entrevista coletiva e revelou que o clube recebeu propostas "pífias" de Cruzeiro e São Paulo pelo meia Emmanuel Martínez.

"Em relação ao Martínez, surgiu uma proposta pífia do São Paulo e nós negamos. O Cruzeiro demonstrou interesse e veio com números pífios. Nós negamos. Se quiser comprar, que apresente uma proposta e eu vou responder", revelou.

Salum ainda disse que teve uma conversa com Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, e afirmou que não aceitará qualquer oferta pelo atleta.

"O Gabriel falou que queria fazer uma proposta pelo Martínez, eu disse para ele: 'Faça'. Mas tem que estar dentro de um padrão que me atenda. No meu planejamento de 2024, eles [Martínez, Mastriani e Benítez] estão no time e são importantes. Se eu for vender, precisa de reposição. Não dá pra vender um jogador, colocar o dinheiro no caixa e não ter uma reposição do nível dele", comentou.