Portuguesa anuncia a contratação do lateral-direito Douglas Borel para 2024

Na tarde desta quarta-feira, a Portuguesa anunciou a contratação por empréstimo junto ao Bahia do lateral-direito Douglas Borel, de 21 anos, para a temporada 2024. O atleta chega ao clube depois de defender a Chapecoense no Campeonato Brasileiro da Série B de 2023.

Borel estreou no futebol profissional do Bahia aos 16 anos, onde conquistou três Campeonatos Baianos, uma Copa do Nordeste e um acesso à Série A do Brasileirão.

Além desse, a Portuguesa já anunciou outros reforços para a próxima temporada, entre eles o experiente atacante Henrique Dourado e Marquinhos Pedroso, lateral-esquerdo com passagem pelo futebol internacional.

Em 2024, a Lusa disputará a primeira divisão do Paulistão e a Copa Paulista, competição a qual o campeão escolhe entre ir para a Copa do Brasil ou uma vaga direta na fase de grupos da Série D do Brasileirão.