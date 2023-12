Payet se declara ao Vasco e relembra gol conta o América-MG: "Muito importante para mim"

O meia Dimitri Payet chegou há pouco tempo, mas já caiu nas graças da torcida do Vasco. Em entrevista para os canais oficiais do clube, o camisa 10 relembrou o gol de falta contra o América-MG, citando o ídolo Roberto Dinamite, e se declarou ao Gigante da Colina, exaltando a recepção da torcida.

"O gol contra o América-MG foi muito importante para mim, mas também para toda a equipe, porque foi o gol da vitória, de três pontos muito importantes. Houve também uma semelhança com uma lenda desse clube: o Dinamite. Quis homenagear ele na comemoração", disse o francês.

"Quando eu cheguei, compreendo rapidamente porque os vascaínos me explicaram a história do clube. Chegando de Marselha, vi que era um clube especial, grande, e pelo qual precisava me esforçar e jogar muito para defender essa camisa histórica", completou.

Além de ter dado os importantes três pontos para o Vasco, o gol de falta de Payet lembrou muito a última bola na rede de Dinamite. Na comemoração, o meia francês apontou para a estátua do ídolo vascaíno, homenageando-o.

Dimitri Payet chegou ao Vasco em agosto de 2023 e tem contrato até junho de 2025. O atleta chegou fora de forma e demorou a engatar uma sequência, mas vai participar da pré-temporada com o restante do elenco e com o técnico Ramón Díaz para melhorar de rendimento no ano que vem. Nesta temporada, foram dois gols e uma assistência em 17 oportunidades em campo.