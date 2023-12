Mercado: PSG quer Moscardo, e Caio Alexandre confirma proposta do Palmeiras

O Mercado da Bola desta quarta-feira (20) teve os destaques das negociações avançadas entre Moscardo e PSG, e Caio Alexandre com o Palmeiras. Além disso, o São Paulo anunciou oficialmente o meia Bobadilla.

Destaques do dia:

Moscardo está perto de ir para o PSG por R$ 118 milhões. O Corinthians trabalha para vender Gabriel Moscardo ao clube francês por um valor global de 22 milhões de euros (R$ 118 milhões). O novo presidente alvinegro, Augusto Melo, admitiu que o jovem volante pode mesmo sair.

Caio Alexandre confirma negociação avançada com o Palmeiras. O volante do Fortaleza explicou que o desfecho deve ocorrer nas próximas semanas.

São Paulo anuncia a contratação de Damián Bobadilla. O meia paraguaio assinou contrato até 31 de dezembro de 2027 com o Tricolor Paulista.

Santos quer manter espinha dorsal da defesa e reforçá-la com Gil. O Santos iniciou uma negociação para contratar Gil, que está livre no mercado após deixar o Corinthians — Carille trabalhou com o atleta. A diretoria santista também quer manter os zagueiros Joaquim e Messias para a temporada de 2024.

Presidente do São Paulo abre o jogo sobre possíveis vendas importantes. Em entrevista exclusiva ao UOL, Julio Casares afirmou que nunca recebeu proposta oficial por Calleri. Sobre Beraldo e Pablo Maia, o dirigente disse que recebeu muitas sondagens e não tem como segurá-los, em caso de ofertas muito altas.

Inter e Santos avançam em negociação por empréstimo de Jean Lucas. Os clubes alinham um empréstimo com uma compensação do Inter ao Peixe, seja com pagamento de dinheiro ou inclusão de jogador. A opção de compra negociada é algo entre 7 milhões de euros (R$ 37,6 milhões) e 8 milhões de euros (R$ 43 milhões).

Mais notícias:

Presidente do Cuiabá trava possível saída de Deyverson, mas admite que Raniele está perto do Corinthians. O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, admitiu ao De Primeira que o meio-campista Raniele está muito perto de ser jogador do Corinthians. O dirigente ainda disse que Deyverson só sai do clube pelo valor da multa rescisória.

Inter mira venda de Luiz Adriano, pouco aproveitado na temporada. O atacante de 36 anos terá saída facilitada pelos gaúchos, enquanto buscam novo atacante.

Grêmio prepara renovação para Pedro Geromel se aposentar no clube. O Tricolor Gaúcho pretende estender o vínculo do zagueiro de 38 anos. Após isso, o jogador deve pendurar as chuteiras após completar 10 anos de clube.

Fluminense negocia contratação do goleiro Felipe Alves, ex-São Paulo. O goleiro, que deixou o São Paulo recentemente, foi oferecido ao clube carioca e o desfecho da negociação deve acontecer após a disputa do Mundial de Clubes.

Cruzeiro anuncia contratação de técnico demitido após queda no Mundial. O argentino Nicolás Larcamón, que estava no León, do México, assinou com o clube mineiro até o fim de 2025.

Time de Carille no Japão se diz perplexo com saída do técnico para o Santos. Mesmo com o anúncio oficial, o ex-clube do treinador V-Varen Nagasaki deu sua versão dos fatos, afirmando que não houve qualquer proposta enviada aos japoneses.