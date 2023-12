Mbappé faz dois golaços, PSG bate Metz e segue na liderança do Francês

Na tarde desta sexta-feira, foram realizados os últimos jogos da Ligue 1 em 2023. Pela 17ª rodada, o PSG recebeu e venceu o Metz, por 3 a 1, em duelo que aconteceu no Parque dos Príncipes. Os gols da vitória parisiense foram marcados por Vitinha e Mbappé (2x), enquanto Udol descontou para os visitantes.

Com o triunfo em casa, o Paris se manteve na liderança do Campeonato Francês, chegando aos 40 pontos. O time treinado por Luis Enrique está cinco pontos acima do Nice, segundo colocado. Já o Metz segue em situação perigosa e ocupa a 14ª posição, com 16 pontos - apenas dois à frente do Toulouse, que abre a zona de rebaixamento.

Agora, as duas equipes voltam a campo apenas no ano que vem. O PSG inicia o ano com uma decisão: no dia 3 de janeiro, a equipe enfrenta o Toulouse na briga pelo título da Supercopa francesa. A bola rola no Parque dos Príncipes, às 16h45 (de Brasília).

O Metz, por sua vez, retorna aos gramados dois dias depois. No dia 5 de janeiro (uma sexta-feira), pela primeira rodada da Copa da França, o time recebe o Clermont, às 16h45, no Stade Saint-Symphorien.

O jogo

O PSG começou a partida pressionando o Metz. Logo no início do confronto, Vitinha teve grande chance para abrir o marcador. Após bate e rebate dentro da área, o português ficou com a bola e finalizou, mas parou em boa defesa do goleiro Oukidja.

Já aos 13 minutos, o PSG chegou com perigo novamente. Lee ficou com a bola no meio campo e achou lindo passe em profundidade para Mbappé. O francês entrou na grande área e tentou driblar o goleiro, mas foi tocado e caiu pedindo pênalti. No entanto, o lance já havia sido parado por impedimento.

Contudo, o confronto foi morno no restante da primeira etapa. O PSG não conseguia criar boas jogadas para finalizar, enquanto o Metz não foi capaz de aproveitar nenhum dos contra-ataques que tentou.

O PSG voltou bem do vestiário no segundo tempo e conseguiu abrir o marcador. Lee recebeu pela esquerda e cortou para o meio. O meia cruzou e Vitinha se infiltrou na grande área, se adiantando à marcação para fazer o primeiro gol do jogo.

Mesmo com o gol, o jogo seguiu meio parado. Mas craques não precisam de muito para marcar. No dia de seu aniversário de 25 anos, Mbappé marcou um golaço. O camisa sete recebeu e bateu colocado. A bola ainda bateu no travessão antes de acabar no fundo das redes: 2 a 0.

Porém, o Metz se mostrou vivo no confronto. Aos 27 minutos, Camara cobrou escanteio no primeiro poste e Udol subiu mais alto que a zaga parisiense para diminuir para os visitantes. Mas o PSG matou o jogo com Mbappé. O francês saiu cara a cara com o goleiro Oukdija, driblou o arqueiro e fez o terceiro do time da capital francesa.