Liverpool desencanta no segundo tempo, goleia West Ham e vai às semis da Copa da Liga Inglesa

O Liverpool avançou para as semifinais da Copa da Liga Inglesa com uma goleada sobre o West Ham nesta quarta-feira. Os Reds venceram por 5 a 1 em Anfield, com gols de Szoboszlai, Curtis Jones (2), Gakpo e Salah. Os visitantes descontaram com Jarrod Bowen.

Agora, a equipe comandada por Jurgen Klopp aguarda o sorteio para conhecer seu adversário na semifinal. Chelsea, Fulham e Middlesbrough são os possíveis rivais.

O Liverpool volta a campo no sábado para enfrentar o Arsenal pelo Campeonato Inglês, a partir das 14h30 (de Brasília), em Anfield. Será um confronto direto pela liderança da competição, já que os Reds são os vice-líderes com 38 pontos, um a menos que os Gunners.

O West Ham, que se despediu da Copa da Liga Inglesa, também não terá vida fácil neste final de semana. No sábado, às 9h30, a equipe encara o Manchester United, em casa. Os londrinos ocupam a oitava posição, com 27 pontos, e ultrapassarão seus adversários com uma vitória.

Os gols do jogo

O primeiro tempo terminou com apenas um gol no placar. Aos 27 minutos, o West Ham não conseguiu sair jogando e o Liverpool recuperou a posse. Szoboszlai recebeu na intermediária e, mesmo de longe, arriscou uma finalização. O chute saiu com muita força e terminou no canto inferior esquerdo, um golaço.

Na segunda etapa, o Liverpool desencantou e alcançou a goleada. Em uma jogada pela esquerda, Darwin Nunez encontrou Curtis Jones dentro da área. O meia alcançou a bola perto da linha de fundo, mas, com muito pouco ângulo, conseguiu finalizar por baixo das pernas de Aréola.

Aos 25 minutos, foi a vez de Gakpo marcar. O atacante recebeu de Konaté e carregou até a entrada da área. Depois de limpar o lance, bateu com firmeza no canto esquerdo e fez 3 a 0. O único gol do West Ham saiu na sequência, aos 31. Jarrod Bowen foi lançado nas costas da defesa e, depois de limpar o lance, finalizou com categoria na gaveta.

Mohamed Salah, que saiu do banco no segundo tempo, balançou as redes aos 36. Em um contra-ataque rápido, o craque recebeu na cara do gol. Com um toque rasteiro no canto direito, ampliou a vantagem do Liverpool. Antes do apito final, ainda deu tempo de Curtis Jones marcar um golaço. O meia dominou na intermediária e deixou quatro marcadores para trás. De dentro da área, bateu no pé da trave esquerda.