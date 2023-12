Endrick confirma interesses de Chelsea e PSG, mas reitera 'sonho' por Real Madrid

De férias no Palmeiras, Endrick viajou à Espanha na última semana e teve seu primeiro contato com o Real Madrid, clube no qual vestirá a camisa a partir de julho de 2024. O jovem atleta conheceu seus futuros companheiros, conversou com o presidente Florentino Pérez e assistiu ao jogo da equipe contra o Villarreal, no Santiago Bernabéu.

Em uma entrevista, o atacante falou sobre o interesse do Chelsea e do Paris Saint-Germain antes de se acertar com o time merengue. Ele revelou que os rumores sobre as possíveis transferências de Haaland e Mbappé ao Real fizeram com que crescesse a procura de outras equipes. Mesmo assim, o jogador deixou claro que o clube espanhol era a sua prioridade.

"Em certo momento, falou-se muito sobre Erling Haaland e Kylian Mbappé no Real Madrid. E foi aí que houve forte interesse do Chelsea e do Paris Saint-Germain. Claro, são grandes equipes, estaria interessado neles, seriam grandes opções também", disse o garoto ao jornal The Athletic.

"Fui atraído pela Premier League, pela cidade de Londres e pelo fato do inglês ser a língua dominante no mundo. E obviamente o Chelsea é uma marca muito forte, que ganhou duas vezes a Champions League. Mas eu sempre deixei claro para o meu agente que meu sonho era o Real Madrid", acrescentou.

Recentemente, o pai de Endrick, Douglas, afirmou ao The Guardian que o Chelsea desistiu de contratá-lo por achar que iria "inflacionar o mercado". O Real Madrid fechou com o Palmeiras por cerca de 72 milhões de euros (R$ 409 milhões na cotação atual).

Além de ver os futuros colegas, como Rodrygo e Vinícius Júnior, o jovem também aproveitou a visita para conhecer as dependências do clube e planejar sua mudança para a Espanha daqui a alguns meses.

"Meu sonho sempre foi o Real Madrid, desde criança, porque meu pai sempre foi torcedor e eu também. Hoje tenho 17 anos e quatro títulos pelo Palmeiras. É disso que eu sou orgulhoso. Em Madri, gostaria de vencer cinco títulos da Liga dos Campeões e a La Liga dez vezes", declarou.

Endrick também foi questionado sobre o futuro do técnico Carlo Ancelotti. O jogador certamente trabalhará com o italiano, só não sabe se será no Real Madrid ou na seleção brasileira. O garoto desconversou e disse que espera ver o comandante feliz independente da sua escolha.

"Onde ele estiver feliz, onde se sentir bem, é onde eu quero que ele esteja. Pelo menos para mim não importa onde ele vai estar, se ele vai ser feliz no Real Madrid ou na Seleção Brasileira, isso é o que importa, e acho que para o time o mais importante é sua felicidade como treinador", concluiu.

Protagonista no título brasileiro do Palmeiras, o atacante ainda disputará o primeiro semestre do ano que vem pelo Verdão. Ele se apresenta ao novo clube na metade da próxima temporada, quando completar a maioridade.