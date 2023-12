Inter toma virada do Bologna na prorrogação e cai nas oitavas da Copa da Itália

Na tarde desta quarta-feira, a Inter de Milão recebeu o Bologna, em partida válida pelas oitavas de final da Copa da Itália, e perdeu de virada por 2 a 1, na prorrogação.

Com o resultado, os mandantes dão adeus à competição. Já o Bologna, algoz do Hellas Verona na fase anterior, avança às quartas de final para enfrentar a Fiorentina.

O penúltimo jogo da Inter em 2023 será no próximo sábado, contra o Lecce, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. Por sua vez, o Bologna recebe a Atalanta na mesma data.

O primeiro gol da Inter veio somente aos 2 minutos do primeiro da prorrogação. O lateral esquerdo brasileiro Carlos Augusto aproveitou escanteio batido por Dimarco e cabeceou no lado direito do gol.

O empate do Bologna veio no segundo tempo da prorrogação, aos 7 minutos, após Joshua Zirkzee presentear Sam Beukema com um belo passe dentro da área. O jogador não desperdiçou e mandou no alto da meta.

De forma surpreendente, aos 11 minutos, Dan Ndoye aproveitou um passe preciso e tocou na saída do goleiro para garantir a classificação do Bologna.