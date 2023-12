Ídolo do Palmeiras questiona chegada de Bruno Rodrigues: 'Esperava mais'

Nome importante da história do Palmeiras, o ex-goleiro Velloso comentou a chegada do atacante Bruno Rodrigues para o elenco do atual bicampeão brasileiro. Por enquanto, o comentarista observa com desconfiança a contratação do ex-jogador do Cruzeiro.

"Bruno Rodrigues acaba de ser contratado pelo Palmeiras. É novidade, ninguém esperava esse nome. O pessoal está me perguntando se eu gostei. Para falar verdade, eu esperava mais", afirmou em um post publicado nas redes sociais.

A chegada de Bruno Rodrigues traz versatilidade ao ataque palmeirense. O jogador - um dos destaques do Cruzeiro na temporada - pode atuar tanto como centroavante ou até nas beiradas do setor ofensivo. Ainda assim, Velloso aponta que o Verdão poderia ter investido em um atleta com mais nome no mercado.

"Esperava um centroavante que viesse com currículo, pronto para assumir essa camisa 9 do Verdão, que faz tempo que o Abel está pedindo. O Bruno fez 13 gols na temporada, oito no Brasileirão. Para gente comparar, o Deivinho fez 12 no Brasileirão, o Deivinho está em alta", emendou o ex-goleiro, que brilhou no Palmeiras nos anos 90.

Bruno Rodrigues assinou contrato com o Palmeiras até o final de 2028. Sua apresentação no Verdão será no mês de janeiro, após a reabertura da janela de transferências.