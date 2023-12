Griezmann iguala Luis Aragonés e se torna o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid

O francês Antoine Griezmann segue fazendo história no Atlético de Madrid. Desta vez, o atleta igualou Luis Aragonés e se tornou o jogador com mais gols da história do clube.

De acordo com o Sofascore, pelo clube espanhol, Griezmann possui 364 jogos, 173 gols marcados e 72 assistências, o que se soma em 245 participações em gols. Além disso, ele precisa de apenas 114 minutos para participar de um marco.

Griezmann chegou a esta marca ao fazer dois gols no empate do Atlético de Madrid diante do Getafe por 3 a 3, na última terça-feira, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol.

O campeão do mundo com a França em 2018 detém três títulos pelo Atlético de Madrid: uma Supertaça da Espanha, uma Liga Europa e uma Supercopa da UEFA.

O atacante chegou ao time de Madri em 2014, entretanto, em 2019 acabou se transferindo para o Barcelona. Após uma passagem em que ele não correspondeu às expectativas, Griezmann retornou ao clube comandado por Diego Simeone em 2021.