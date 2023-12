Grêmio prepara renovação para Pedro Geromel se aposentar no clube

O Grêmio pretende renovar contrato com Pedro Geromel, de 38 anos.

O que aconteceu

Com o novo vínculo, o jogador confirmaria sua aposentadoria com a camisa do clube e completaria 10 anos de Grêmio. O contrato atual dele vai até o fim deste ano.

A direção planeja se reunir com o atleta nos próximos dias e iniciar as tratativas para redução de salário. Geromel mudou de status no elenco e foi pouco aproveitado na temporada passada em razão de lesões.

O veterano declarou, em entrevista à GZH, que aceita receber menos e entende que sua condição mudou dentro do grupo de trabalho. Sua presença, porém, é vista como positiva no ambiente do grupo e como remanescente do time campeão da Libertadores de 2017.

A expectativa é que Geromel possa estar em campo mais vezes em 2024 e concluir seu último ano de futebol. Em 2023 foram apenas sete partidas disputadas.