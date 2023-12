Corinthians: novo diretor fala de Gabigol e diz que 'acabou farra de Palmeiras e Fla'

Rubens Gomes, próximo diretor de futebol do Corinthians, falou sobre a negociação em andamento para contar com o atacante Gabigol e prometeu uma equipe competitiva para a próxima temporada. Em um de seus comentários, o advogado afirmou que "acabou a farra de Palmeiras e Flamengo".

Rubens, mais conhecido como Rubão, admitiu que o Corinthians negocia com o Flamengo a chegada de Gabigol. O diretor para o próximo triênio revelou que as diretorias dos clubes já se encontraram para falar sobre o tema, mas preferiu não dar muito detalhes, com o argumento de que a negociação poderia ser prejudicada caso falasse muito.

"Quero muito que ele venha. Estamos esperando ele de braços abertos. Se eu te falar que não tem conversa é mentira, estamos conversando sim. É uma operação muito complicada, pois envolve um grande jogador. Não conversamos diretamente com o Gabigol, mas conversamos com o Flamengo. Nós tivemos apenas uma conversa, estamos amadurecendo. Não posso dar detalhes, porque infelizmente no futebol quando você abre a boca para falar alguma coisa, se torna mais caro. São times de peso", comentou Rubão à Rádio Bandeirantes.

"Nós fizemos uma primeira conversa (com o Flamengo). Tivemos uma conversa dizendo que temos interesse em jogadores do Flamengo e eles falaram que têm interesse em jogadores nossos, e queremos resolver essa equação. Não vou dar nomes", complementou o futuro dirigente.

Gabigol chegou a deixar seu futuro em aberto em entrevista recente, elogiou a Fiel Torcida e disse se identificar com o Corinthians. A negociação, no entanto, não é simples, já que o jogador tem contrato com o Flamengo até final de 2024 e a renovação de seu vinculo é vista como encaminhada pelos lados da Gávea.

Rubão aproveitou a entrevista para deixar claro que o Corinthians voltará a ser competitivo. O dirigente afirmou categoricamente que "acabou a farra" para Palmeiras e Flamengo, as principais equipes do futebol brasileiros nos últimos anos.

"Posso te afirmar que o Corinthians vai ter um time competitivo, não temos dúvida. Hoje, estamos consultando uma central de mercado, o CIFUT, ele vai dar todas as estatísticas de jogadores que queremos. Sentamos com o Mano, analisamos o que ele queria e estamos trabalhando no mercado dessa forma. O Corinthians vai ter um time competitivo. Acabou a farra de Palmeiras, Flamengo...vamos brigar com eles de igual para igual, pode ter certeza do que estou falando", comentou.

Em relação à demora para o Corinthians anunciar novos reforços, Rubão disse que o foco vai ser qualidade, e não quantidade de atletas. Mesmo assim, o próximo diretor de futebol espera que o clube anuncie mais de um reforço no dia 2 de janeiro, quando Augusto Melo tomará posse oficialmente do cargo de presidente do Timão.

Neste momento, o Corinthians tem apenas o lateral esquerdo Hugo, ex-Goiás, como reforço certo para 2024. Entre os atletas que o Alvinegro foi buscar no mercado da bola, o volante Raniele é quem mais está encaminhado para defender o clube na próxima temporada.

Figura tarimbada no Corinthians, Rubão vai ser o diretor de futebol do clube na gestão de Augusto Melo e já trabalha ativamente para tocar o futebol do Timão ao lado do novo mandatário. A agremiação, no entanto, segue em busca de um diretor executivo de mercado, que trabalhe em conjunto com a análise de mercado e ajude a equipe na captação de atletas.