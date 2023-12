Mundial: Jornal inglês compara Fluminense a time de aposentados

O jornal britânico "The Telegraph" fez uma análise prévia da final do Mundial de Clubes e definiu o Fluminense como um time de "Soccer Aid" — antigo torneio beneficente que envolvia ex-jogadores de futebol.

O que aconteceu

Para o jornal, é bastante improvável que o Fluminense supere o Manchester City, sobretudo pela idade avançada da equipe brasileira.

A matéria ilustra a presença de sete jogadores veteranos no time do Flu. Destaca-se a idade de jogadores como Marcelo (35 anos), Felipe Melo (40 anos) e o goleiro Fábio (43 anos), assim como outros atletas acima dos 30 anos.

Apesar das cutucadas, o texto indica uma "mistura intrigante de juventude e experiência" e até compara o estilo de jogo de Fernando Diniz com Guardiola. Há também críticas sutis direcionadas para a Fifa.

A final do Mundial entre Fluminense e City acontecerá nesta sexta-feira, às 15h (horário de Brasília), no estádio King Abdullah, em Jedá, na Arábia Saudita.

Confira alguns trechos da matéria:

Para vencer o Mundial, o Manchester City só precisa vencer uma escalação mais adequada ao Soccer Aid. O campeão sul-americano, Fluminense, tem uma mistura intrigante de veteranos e prodígios no caminho de Pep Guardiola.

Na primeira final de Mundial da história do Manchester City, como Guardiola gosta de ressaltar, está um adversário improvável ao título de campeão mundial: um time brasileiro do Fluminense com sete veteranos.

Os campeões sul-americanos venceram a semifinal com uma escalação que contou com dois jogadores na casa dos quarenta, e mais cinco na casa dos trinta. O Fluminense terminou em sétimo lugar no Brasileirão, e pode parecer mais uma escalação do Soccer Aid do que um time pronto para enfrentar o poder dos campeões europeus de Guardiola. Mas há outro elemento crucial nisso: a Fifa precisa de uma final adequada do Fluminense contra o City, até pela reputação da Copa do Mundo de Clubes.