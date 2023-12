Flamengo e Everton Ribeiro avançam por renovação contratual

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Everton Ribeiro deram um passo à frente pela renovação de contrato, que expira no próximo dia 31.

O que aconteceu

O Rubro-Negro e o jogador superaram alguns obstáculos da negociação e, hoje, o meia-atacante está mais próximo de permanecer do que deixar o clube.

O empecilho até então era o tempo de contrato. O Flamengo chegou a propor um ano, mas Everton queria ao menos dois.

As partes estão num estágio onde cada um tem cedido um pouco, pois o desejo de ambos é pela renovação.

Familiares de Everton Ribeiro marcaram presença no projeto social "Craque do Amanhã", que é organizado pelo meia ao lado de outros jogadores. O flamenguista, no entanto, não compareceu.

Propostas de rivais

O atleta está bastante valorizado no mercado e recebeu propostas ou sondagens de grandes rivais do Flamengo.

O Fluminense, por exemplo, ofereceu três anos de contrato e uma boa oferta salarial.

Corinthians e Internacional também fizeram propostas, e o Vasco o sondou.

Houve propostas também de clubes do exterior, mas nenhuma que tenha o seduzido.