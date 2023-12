Massa lamenta Ferrari 'quieta' em ação por título da F1: 'Esperava mais'

Felipe Massa falou, em entrevista exclusiva ao UOL, que não está contente com o posicionamento da Ferrari em torno de sua medida contra a Fórmula 1 para ser reconhecido como campeão mundial de 2008 após o escândalo do SingapuraGate — o caso envolve uma batida proposital de Nelsinho Piquet (Renault), fato que prejudicou o então piloto da Ferrari na briga pelo título daquele ano.

A Ferrari está quieta neste momento. Esperava mais até porque nós perdemos o título juntos e pelo número de fãs ferraristas que passaram por aquela situação naquele campeonato. Foi tirado um título por uma manipulação, e manipulação não faz parte do esporte. A Ferrari está quieta, mas a gente tem que respeitar a decisão de cada um. Com Ferrari ou sem Ferrari, vou lutar Felipe Massa, ao UOL

Relação de Massa com a F1

Por que não foi ao GP da Itália? "A Fórmula 1 me pediu para não ir como embaixador da categoria. Eu estava indo em algumas corridas como embaixador e não fui em Monza. Na corrida do Brasil, eu fui com minha família, fomos convidados pelo Stefano Domenicali porque a relação que eu tenho com ele é como de família. Ele me convidou e falou que eu não podia deixar de ir porque Interlagos é minha casa e a F1 é minha casa também."

Surpresa com revelações: "Tudo aconteceu a partir da entrevista do Bernie Ecclestone [em março], mas em outras entrevistas também, como a do Charlie Whiting, no documentário do Max Mosley — onde a gente descobriu que todos sabiam e não fizeram nada. Tudo aconteceu depois disso. Não vou baixar a cabeça. Nós vamos lutar pela justiça no esporte, que é o mais importante."

O que ele quer?

Massa falou sobre o assunto durante o "Futebol Solidário dos Pilotos". O evento beneficente aconteceu na segunda-feira (18) no Clube Pinheiros, em São Paulo. Grandes nomes do automobilismo brasileiro se uniram em jogo que arrecadou fundos para as instituições Cajec e LBV.

O brasileiro busca revisar o resultado do campeonato de 2008 por conta do SingapuraGate. Bernie Ecclestone, ex-dirigente da F1, afirmou em entrevista neste ano que já tinha conhecimento da batida proposital de Nelsinho Piquet, algo que vai contra o regulamento, mas não tomou providências para "proteger o esporte". A pontuação do GP em questão ajudou Lewis Hamilton a conquistar o título mundial no fim da temporada.

Na visão de Massa e sua defesa, o prejuízo extrapola a esfera esportiva, já que ele teria perdido contratos pelo fato de não ter ficado com o título da temporada em questão.

Nelsinho Piquet admitiu que bateu de propósito para ajudar Alonso Imagem: Reprodução/Youtube

Ainda não há ação judicial sobre a reivindicação. O piloto explicou que segue o plano de ação de seus advogados: sua defesa enviou uma carta à FIA e à FOM (Formula One Management) apontando a intenção de contestar o resultado. O caso ainda está fora da Justiça comum e tramita na Inglaterra.

Massa ainda destacou ao UOL que a relação com Nelsinho Piquet não é boa — e "nunca foi". O filho de Nelson Piquet, ao admitir a intencionalidade da batida, disse que cumpriu ordens da equipe para beneficiar o então colega Fernando Alonso, o outro piloto da Renault. O espanhol ganhou aquela corrida, enquanto o brasileiro da Ferrari, que liderava, acabou em 13º e não pontuou.