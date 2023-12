Tite realiza cirurgia no joelho durante férias do Flamengo

O Flamengo só se reapresenta no início de janeiro. Nestas férias, o técnico Tite aproveitou o tempo para realizar cirurgia no joelho.

Tite colocou uma prótese no joelho direito. O treinador iria realizar o procedimento há alguns meses, mas adiou por conta do acerto com o Flamengo.

A cirurgia foi feita pelo médico Rodrigo Lasmar, da seleção brasileira. Tite deve estar liberado para iniciar os treinos com o elenco até a reapresentação.

Com Tite observando e participando de todo treinamento, confira o início dos preparativos para a partida diante do Cruzeiro, pelo @Brasileirao! ??#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/VQyqQytnEB ? Flamengo (@Flamengo) October 10, 2023

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.