De férias, Dudu segue recuperação e publica vídeo fazendo exercícios no CT do Palmeiras

Mesmo de férias, o atacante Dudu segue a todo vapor na recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho direito. Nesta quarta-feira, o jogador publicou um vídeo nas redes sociais praticando exercícios físicos na Academia de Futebol, o CT do Palmeiras.

O atleta estava viajando e retornou para São Paulo nos últimos dias, mas manteve o protocolo de tratamento, mesmo quando estava fora da cidade. Ele tem utilizado as dependências do clube para acelerar o processo e voltar o quanto antes.

Dudu se lesionou no jogo contra o Vasco, no dia 27 de agosto, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atleta precisou ser substituído aos 42 minutos do primeiro tempo após sentir dores no joelho direito.

No lance, o baixinho tentou recuperar a bola de Paulinho, mas acabou torcendo o joelho e se atirou no gramado, com dores. Ele até tentou permanecer em campo, mas não conseguiu e deu lugar a Breno Lopes. O Verdão venceu aquela partida por 1 a 0, com gol de Raphael Veiga, no Allianz Parque.

O camisa 7 realizou uma cirurgia para correção da lesão no início de setembro e deve retornar aos gramados apenas no segundo semestre de 2024. Enquanto isso, o Palmeiras, campeão brasileiro, dará início às disputas do Paulistão, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, além da Supercopa do Brasil, diante do São Paulo.

Antes de se machucar, Dudu realizou 42 jogos pela equipe alviverde nesta temporada, com três gols marcados e sete assistências concedidas, fazendo parte das campanhas do título no Estadual e no Brasileirão.

A estreia do Palmeiras no ano que vem está prevista para 21 de janeiro, pela primeira rodada do Paulista. No Grupo B, o Verdão enfrenta o Novorizontino, fora de casa.