Conmebol divulga data e horário da estreia do Bragantino na pré-Libertadores

A Conmebol divulgou, na noite desta quarta-feira (20), a data e horário da estreia do Red Bull Bragantino na pré-Libertadores de 2024. O Massa Bruta enfrenta o Águilas Doradas, da Bolívia, na Fase 2 do torneio continental.

O primeiro jogo da equipe de Bragança Paulista na competição será no dia 20 de fevereiro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), em Bogotá (BOL). A partida de volta acontece uma semana depois, no dia 27, também às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid.

??? Tabela confirmada! Datas e horários dos jogos da Fase 2 da CONMEBOL #Libertadores 2024.#GloriaEterna pic.twitter.com/I2fqq7vS1m ? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) December 20, 2023

Outro brasileiro presente nessa etapa da Libertadores, o Botafogo, que ainda não conhece seu adversário, entra em campo na Fase 2 no dia 21 de fevereiro (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), em local ainda indefinido, pois depende do rival da equipe brasileira.

Na semana seguinte, o Glorioso decide vaga na fase seguinte em casa: no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Assim como os demais, o duelo também será a partir das 21h30.

O clube carioca terá adversário definido apenas sete dias antes de estrear na competição. Aurora, da Bolívia, e Melgar, do Peru, primeiramente, se enfrentam no dia 7 de fevereiro, em Cochabamba (BOL), e fazem a volta no dia 14, em Arequipa (PER).