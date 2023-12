Com Lucas Perri de saída, Botafogo mira João Paulo, do Santos

O Botafogo deve confirmar nos próximos dias a saída do goleiro Lucas Perri. O arqueiro irá para o Lyon, da França, em janeiro, na abertura da janela de transferências na Europa. Com isso, surgiu o nome de João Paulo, do Santos.

O goleiro paulista teve destaque mesmo com o rebaixamento do Santos no Campeonato Brasileiro. Por conta da queda, o clube terá que diminuir custos com o elenco e a saída de João Paulo é vista como uma necessidade.

O ?????? decisivo João Paulo! ? pic.twitter.com/uedKKZSFbS ? Santos FC (@SantosFC) October 9, 2023

Nesta temporada, João Paulo foi um dos líderes do elenco santista e ficou fora de apenas três jogos, dois deles por suspensão. Ao todo, o goleiro defendeu o gol do Peixe em 59 partidas.

O Botafogo viu nomes como Santos, que não está sendo utilizado no Flamengo, e o colombiano Aldair Quintana, do Deportivo Pereira, serem especulados para 2024. Até o momento, Gatito Fernández vem sendo a principal opção para assumir a titularidade na próxima temporada.

Em 2024, o Botafogo disputará a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca.