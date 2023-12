Com chegada de Bobadilla, São Paulo voltará a ter problemas com estrangeiros no Paulistão

Novamente o São Paulo deve ter problemas com a quantidade de atletas estrangeiros em seu elenco no Campeonato Paulista. Com a contratação de Damián Bobadilla, o Tricolor chegou a dez atletas nascidos fora do Brasil integrando o plantel comandado por Dorival Júnior, que terá de lidar com a obrigação de deixar alguns deles fora da lista de relacionados para as partidas do Estadual.

Nahuel Ferraresi (Venezuela); Jhegson Méndez e Arboleda (Equador); Calleri, Alan Franco e Galoppo (Argentina); James Rodríguez (Colômbia), Bobadilla (Paraguai); Gabriel Neves e Michel Araújo (Uruguai) são os estrangeiros que fazem parte do elenco do São Paulo atualmente.

Ao contrário do ano passado, quando os clubes poderiam relacionar apenas cinco estrangeiros por partida no Campeonato Paulista, neste ano todos terão o direito de levar para os jogos até sete atletas nascidos fora do País.

A necessidade de ampliar o limite de estrangeiros nas competições brasileiras foi uma pauta levada à CBF pelo presidente do São Paulo, Julio Casares, no início deste ano. Após conversas com a entidade, a quantidade de atletas nascidos fora do Brasil em torneios nacionais aumentou de cinco para sete.

Fato é que, mesmo com a ampliação do limite de estrangeiros, o São Paulo seguirá tendo problemas no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Isso porque o técnico Dorival Júnior agora conta com dez atletas nascidos fora do País. Ou seja, três nomes acabarão não sendo relacionados para os compromissos do Tricolor em 2024.

Uma das alternativas para evitar tal problema é a transferência de alguns desses estrangeiros para outras equipes. Jhegson Méndez e Gabriel Neves, por exemplo, são tidos como negociáveis internamente. Já a imprensa argentina chegou a noticiar recentemente o interesse do Boca Juniors em Alan Franco.