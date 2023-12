Time de Carille no Japão se diz perplexo com saída do técnico para o Santos

O Santos confirmou a contratação do técnico Fábio Carille na terça-feira (19), mas o ex-clube do treinador V-Varen Nagasaki deu sua versão dos fatos, afirmando que não houve qualquer proposta enviada aos japoneses. Os asiáticos fizeram uma linha do tempo para explicar a sequência de fatos envolvendo a saída do comandante brasileiro.

Fim de novembro: Assinamos contratos para a próxima temporada com o técnico Fabio Carrile, com os auxiliares Leandro e Denis e com o preparador físico Cesar;

Início de dezembro: Em resposta aos relatos sobre negociações contratuais com o Santos FC no Brasil, o técnico confirmou os fatos e reafirmou a intenção de treinar o Nagasaki na próxima temporada.

19 de dezembro: Pela manhã, Carille confirmou pela primeira vez a intenção de assinar com o Santos FC. Realizamos às pressas uma teleconferência com o diretor e esperamos uma resposta final no dia seguinte.

20 de dezembro: No início da manhã, uma postagem sobre o acordo de contrato com o treinador foi postada nas redes sociais oficiais do Santos FC. Pela manhã, o agente do dirigente (Paulo Pitombeira) deu a última declaração sobre seu desejo de ir para o Santos FC. Observe que não recebemos nenhuma oferta oficial sobre procedimentos contratuais do Santos FC até o momento.

"Esta série de relatos causou ansiedade entre todos os envolvidos com o clube, incluindo torcedores, apoiadores, empresas parceiras e todos [...]. Pedimos sinceras desculpas pelo ocorrido. Como clube, estamos perplexos com a situação repentina, mas faremos o nosso melhor para confirmar os fatos, resolver a situação e resolver as preocupações dos jogadores e funcionários cujos contratos estão a ser renovados para a próxima época o mais rapidamente possível. [...] Manteremos você informado sobre a situação futura à medida que ela avança", escreveu em nota oficial.

O maior empecilho na negociação do Santos com Fábio Carille era a multa rescisória do técnico com o V-Varen Nagasaki, que estava avaliada em 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,5 milhões). O valor, contudo, não saiu dos cofres alvinegros. Eleito presidente do Peixe, Marcelo Teixeira afirmou que o empresário do treinador, Paulo Pitombeira, se acertou com a equipe japonesa.

"Já houve entendimento com o representante do treinador e com o clube japonês. O Santos não tem condições, manifestamos isso desde o início das conversas, é impossível fazer um compromisso quanto a essa multa dentro da nossa política financeira. A multa está superada", afirmou Teixeira.

Em sua próxima temporada, o Santos terá a disputa de duas competições: o Paulistão e a Série B. Para começar a planejar o ano, a diretoria buscava fechar a contratação de um técnico Agora, pretende avançar e fechar com reforços, além de dar sequência à reformulação do elenco e às negociações por readequação salarial.

