Chapecoense confirma renovação de contrato com o zagueiro Bruno Leonardo para 2024

Nesta quarta-feira, a Chapecoense anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Bruno Leonardo, de 27 anos, até o dia 30 de novembro de 2024.

Formado nas categorias de base do Santos, onde permaneceu do sub-17 ao sub-23, o jogador tem no currículo passagens por Portuguesa Santista, São Bento, Ferroviária, Paysandu e Portuguesa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chapecoense (@chapecoensereal)

Bruno Leonardo, que chegou ao clube catarinense em março de 2023 para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, jogou 24 partidas e marcou dois gols (contra CRB e Botafogo-SP).

O atleta conseguiu permanecer com a equipe na Segunda Divisão do Brasileiro depois de lutar contra o rebaixamento, terminando a competição na 16ª posição com 40 pontos, um a mais em relação ao Sampaio Corrêa.

Assim, a Chapecoense disputará novamente a Série em 2024, além da primeira divisão do Campeonato Catarinense.