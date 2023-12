Casares é o novo integrante do "Colégio de Cardeais" do São Paulo

Reeleito como presidente do São Paulo para os próximos três anos, Julio Casares também agora faz parte de um grupo bastante restrito da instituição. Ele passa a integrar o "Colégio de Cardeais", que é composto apenas por ex-presidentes do clube e tem muito peso dentro da política do Tricolor.

"Foi com muita alegria e satisfação que ontem (terça-feira), em reunião presencial e virtual dos membros do Conselho Consultivo do São Paulo, recebi oficialmente a notícia que ingresso no prestigiado órgão formado por ex-presidentes, que tradicionalmente é conhecido como Colégio de Cardeais", informou Casares em suas redes sociais.

O Colégio de Cardeais é atualmente liderado por Jose Eduardo Mesquita Pimenta, presidente do São Paulo no começo dos anos 90, quando o clube ganhou o bicampeonato mundial no Japão. Casares ainda trouxe a notícia sobre uma nova função para Paulo Amaral, outro ex-presidente tricolor.

"Também fomos informados oficialmente que o Presidente Paulo Amaral foi aprovado e indicado pelo Conselho Consultivo, para integrar o Conselho de Administração para o próximo triênio, o que me deixou também extremamente feliz", destacou Casares, que não teve oposição na eleição realizada recentemente no Morumbi.