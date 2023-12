Carille relembra briga com Dracena e justifica retorno ao Santos: "Projeto me encantou"

Fábio Carille foi oficialmente apresentado como técnico do Santos nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. Essa será a sua segunda passagem pelo clube. A primeira foi entre 2021 e 2022. O comandante, aliás, afirmou que saiu chateado na época. O motivo foi um desentendimento com Edu Dracena, então coordenador de futebol da equipe.

"Meu problema aqui dentro foi o Dracena. Ele não me queria. Terminamos o ano bem, houve um apelo para que eu continuasse e ele ainda assim não quis. Foi algo ruim para o Santos, continuei minha vida. Não briguei com ele em nenhum momento, mas ele não me queria. Essa é a verdade", disse.

Para convencer Carille a voltar à Baixada Santista, a nova diretoria, liderada por Marcelo Teixeira, apresentou um projeto de reconstrução ao treinador, que gostou do que viu e deu sinal positivo.

"O projeto foi algo que me encantou. Mas foi a camisa, voltar e acreditar. O Marcelo é um cara vitorioso aqui, em que o Léo fez parte desse processo e está conosco hoje. Eu me senti realmente muito bem aqui e pelas conversas que tive com Marcelo e com o Gallo", declarou.

"Essa camisa, uma camisa grandiosa, não precisamos falar muito, histórica. Me senti muito bem aqui. A conversa com Marcelo Teixeira e Gallo, o que eles tão esperando para o futuro. Isso me deu mais força", ampliou.

Carille esteve à frente do clube paulista em 27 partidas, incluindo as duas que ele não pôde ir ao estádio por conta da covid-19.

Neste período, foram nove vitórias, 10 empates e oito derrotas, totalizando 45,67% de aproveitamento dos pontos que disputou. No clube japonês desde junho de 2022, o treinador somou 63 jogos, com 23 vitórias, 17 empates e 23 derrotas.

"O trabalho mais desafiador da minha carreira foi em 2021 no Santos. Tinha a questão da pandemia, foi um calendário atropelado. Em sete anos de técnico, o mais desafiador foi esse momento. Hoje nós teremos planejamento e tempo, ao menos. Não tenha dúvidas que o maior desafio até hoje foi em 2021", finalizou o novo treinador do Peixe.

Carille assinou um contrato válido até o final de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada.

Em sua próxima temporada, o Peixe terá a disputa de duas competições: o Paulistão e a Série B do Campeonato Brasileiro.