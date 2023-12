Carille e Gallo confirmam acerto para Diego Pituca jogar pelo Santos em 2024

Preocupado com a situação financeira após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos negocia com o seus jogadores uma redução salarial. Recém-contratado, o meio-campista Diego Pituca deve fazer parte do elenco em 2024.

Nesta quarta-feira, o técnico Fábio Carille e o coordenador esportivo Alexandre Gallo confirmaram que chegaram a um acordo com o jogador de 31 anos.

"É um jogador que acompanho desde o Botafogo de Ribeirão. Gosto demais, gosto do estilo dele. Foi muito bem no Japão. Gallo, tem um pré-acordo? Ele está certo, está nos planos, sim. Estou muito feliz com a chegada dele", disse o novo treinador da equipe.

Diego Pituca estava no Kashima Antlers, onde disputou 37 dos 44 compromissos do clube na temporada. Além disso, foram três bolas na rede e uma assistência. O meia estava no time desde 2021. Ao todo, foram 109 aparições e oito gols.

O Peixe anunciou um acordo com o jogador em julho deste ano. O contrato com o clube paulista será válido por quatro anos. Na época, a diretoria alvinegra tentou a liberação imediata do atleta junto ao clube japonês, mas não obteve sucesso.

Pituca chegou ao Santos em 2017 e ganhou a primeira oportunidade na equipe profissional em 2018. Em pouco tempo, ele se firmou e conquistou os torcedores alvinegros. O volante se despediu em janeiro de 2021, após a final da Libertadores, quando acertou com o Kashima Antlers.

Pelo Santos, Diego Pituca soma 155 compromissos, com oito gols e oito assistências.