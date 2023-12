Carille confirma Pituca no Santos e revela chateação com Dracena

O técnico Fábio Carille se apresentou na Vila Belmiro hoje e confirmou o retorno do volante Diego Pituca, além de ter explicado sua saída do clube em 2021.

Pituca: "Gosto do estilo dele. Foi muito bem no Japão. Gallo, tem um pré-acordo? Ele está certo, está nos planos sim. Estou muito feliz com a chegada dele"

Edu Dracena: "Meu problema aqui dentro (em 2021) foi o Dracena. Ele não me queria. Terminamos o ano bem, houve um apelo para que eu continuasse e ele ainda assim não quis"

Maior desafio da carreira: "O trabalho mais desafiador da minha carreira foi em 2021 no próprio Santos. Tinha a questão da pandemia, foi um calendário atropelado. Em sete anos de técnico, o mais desafiador foi esse momento"

Japoneses souberam da saída pelas redes

"Nessa mesma nota fala que eu comuniquei na segunda, tive uma conversa com o diretor. Fizemos uma conversa com o dono do time. Sou muito grato por esse um ano e meio que passei lá. Eles tentaram reverter essa decisão me propondo um contrato mais longo de dois anos. E eu tomei minha decisão e eles foram comunicados. Sobre contrato, multa, quem cuidou e está cuidando é o presidente Marcelo e meu empresário, não sei qual o caminho. Mas eles que estão cuidando disso."



Por que retornou ao Santos?

"A camisa é grandiosa, histórica. Segundo, eu me senti tão bem aqui e sai muito chateado. Terceiro, as conversas com Marcelo e Gallo, pensando lá na frente e me deu mais força. Lá em realmente tranquilo, tinha o sonho de viver aquela cultura. Eu estava em andamento com uma negociação pelo Catar, mas chegou o Japão e fui viver aquilo que eu queria, tentei como jogador e não tive a oportunidade. Então fui como técnico."



Montagem do elenco

"Temos a série B a princípio e temos o Paulista. Um campeonato gostoso e que te dá preparação e experiência para o restante do ano. Começamos ontem a falar, é cedo. Estamos entendendo o processo. Ficamos a tarde toda, saímos daqui oito horas da noite. Eles tentando entender o que penso, uma forma de jogar. Mas pode ter certeza que vai ser um time bom e da minha responsabilidade."



Qual jogador não abrirá mão do atual elenco

"Em cima do que eu já falei, acho cedo pra falar de elenco. Ainda estou tentando entender o momento do Santos. O primeiro contato e sondagem, mas longe de um acerto, começou na segunda passada. Eles sabem o que penso, sei da situação real do Santos."



Jogadores com salários elevados

"Ainda é muito cedo. Pra pensar em saída de jogadores primeiro pensar em chegadas de jogadores. Muito cedo pra falar de grupo e elenco. Ontem as conversas já foram muito boas e nos próximos dias terão definições."



Paulista será um vestibular?

"O Gallo me lembrou ontem, tem sete equipes da série B. Será realmente uma prepração. Vamos entrar pensando em coisas grandes, ainda mais pelo que pode acontecer pensando em elenco. Valorizo muito. Sei bem. Muita gente menospreza um pouco essa competição, mas vamos entrar muito forte."

Utilizará três zagueiros?

"Sobre três zagueiros, não é uma preferência minha. Eu não sou engessado no esquema tático. Quando tivermos definição do elenco e certinho, vamos sentar e definir uma forma de jogar porque nossa pré-temporada é muito curta. Um jogo-treino ou dois, porque já teremos rápido a estreia contra o Botafogo. Então vamos ser rápidos para não deixar os atletas com dúvidas."



Motivo da chateação na primeira passagem

"Sobre a chateação, dei algumas entrevistas nos últimos dias, meu problema aqui dentro foi o Dracena. Ele não me queria. Terminamos o ano bem, houve um apelo para que eu continuasse e ele ainda assim não quis. Foi algo ruim para o Santos, continuei minha vida. Não briguei com ele em nenhum momento, mas ele não me queria. Essa é a verdade."

Projeto de reconstrução

"Sobre a reconstrução, o projeto foi algo que me encantou. Mas foi a camisa, voltar e acreditar. O Marcelo é um cara vitorioso aqui, em que o Léo fez parte desse processo e está conosco hoje. Eu me senti realmente muito bem aqui e pelas conversas que tive com Marcelo e com o Gallo"

Maior desafio da carreira?

"O trabalho mais desafiador da minha carreira foi em 2021 no Santos. Tinha a questão da pandemia, foi um calendário atropelado. Em sete anos de técnico, o mais desafiador foi esse momento. Hoje nós teremos planejamento e tempo, ao menos. Não tenha dúvidas que o maior desafio até hoje foi em 2021."



Como será a relação com o torcedor? e a pressão por pegar o santos na B

"É algo que eu quero conversar com o Gallo ainda, mas vou externar. Eu penso que o torcedor tem que jogar junto com a gente, então quanto mais informação eu passar e o torcedor entender o que eu estou pensando, é melhor. Quero que o torcedor entenda sobre o elenco para quando formos a campo ele pensar 'opa, está acontecendo isso'. Vamos potencializar os atletas de forma que eles entendam como iremos jogar."



"Não me sinto pressionado, sem brincadeira. Me sinto muito à vontade aqui e feliz em realizar um bom trabalho."



Que posições você pediu para reforçar?

"Não pode ser um elenco muito inchado, teremos jogos a menos. A princípio são 52 jogos. Teremos tempo de recuperar os atletas... sobre posições, estamos vendo nomes, contrato. Estamos conversando, estou em Santos, estamos falando sobre todas as possibilidades."



Diego Pituca volta?

"É um jogador que acompanho desde o Botafogo de Ribeirão. Gosto demais, gosto do estilo dele. Foi muito bem no Japão. Gallo, tem um pré-acordo? Ele está certo, está nos planos sim. Estou muito feliz com a chegada dele."

