Pagode gospel e TCC sobre hipnose: os rolês de Marcelinho fora do campo

O ex-jogador Marcelinho Carioca, sequestrado no último fim de semana, apareceu no noticiário algumas vezes nos últimos anos por curiosidades sobre sua vida fora do gramado, processos judiciais e tentativas de seguir a carreira política. Veja o que Marcelinho Carioca já fez, além do futebol.

Jornalista, cantor, político

Ex-jogador também é jornalista. Depois que encerrou sua carreira como jogador de futebol, Marcelinho Carioca cursou jornalismo nas Faculdades Integradas Rio Branco e se formou em 2017 aos 46 anos. Seu TCC foi sobre hipnose.

Teve grupo de pagode gospel. Nos anos 1990, enquanto ainda era jogador, ele teve um grupo de pagode gospel chamado Divina Inspiração. O conjunto chegou a se apresentar nos programas de Eliana, Xuxa e Raul Gil, sucessos da televisão na época. Entre seus colegas de microfone estava o ex-jogador Amaral.

Participou do The Masked Singer. Marcelinho voltou a se aventurar na música em 2021, quando participou do programa The Masked Singer, da TV Globo. Ele se apresentou fantasiado de coqueiro e cantou 'Me apaixonei pela pessoa errada', do Exaltasamba, e 'Alma Gêmea', de Fábio Jr, no dia da sua eliminação.

Marcelinho Carioca era o Coqueiro do 'The Masked Singer Brasil' Imagem: Kelly Fuzaro/Globo/Gshow

Foi filiado ao PT e apoiou Bolsonaro. Marcelinho passou por cinco partidos políticos: PSB, PT, PRB, Podemos e PSL. Na época em que foi filiado ao Partido dos Trabalhadores, ele teceu elogios à sigla e ao presidente Lula. Em 2020, apareceu em um vídeo do então presidente Jair Bolsonaro entregando uma camisa do Corinthians a ele.

Estou vindo para o maior partido da América Latina, o partido que muitos falavam que o Brasil não tinha jeito, e nós vimos a mudança desde que entrou nosso presidente Lula. Estou feliz de integrar a família PT.

Marcelinho Carioca, em 2013

Nação corintiana, olha aqui o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, com a camisa do Coringão. Isso é democracia. Isso é defender a MP do futebol, isso é valorizar o futebol feminino. Isso que é lindo. [Bolsonaro] é palmeirense, mas quer que todos os clubes tenham a liberdade de fazer seus jogos. Presidente, que honra o senhor poder me receber aqui.

Marcelinho Carioca, em 2020

Seis tentativas, mas não se elegeu. Na vida política, Marcelinho concorreu seis vezes a cargos de deputados estadual, federal e vereador, mas nunca se elegeu. No entanto, em 2015, assumiu a cadeira de Márcio França na Câmara dos Deputados, depois que França foi eleito vice-governador de São Paulo. Ele ficou no cargo por um mês.

Secretário de Esporte e Lazer. Em 2021, o ex-jogador foi nomeado pelo então prefeito de Itaquaquecetuba (SP) Eduardo Boigues como secretário de Esporte e Lazer do município. Ele deixou o cargo no início de 2023.

Processou e foi processado

Travou briga com hospital. O jogador teve uma briga de 15 anos com o Hospital Sírio-Libanês que só foi resolvida em julho de 2023, quando ele fez um acordo e pagou R$ 44.154,31 devidos. A cobrança era pelos tratamentos médicos de sua mãe, Sueli —que foi internada no hospital em 2008 e morreu no ano seguinte.

Processou Luxemburgo. Marcelinho processou o técnico Vanderlei Luxemburgo em 2007 por danos morais, depois que eles discutiram em um programa da Rede Bandeirantes. Na ocasião, ele foi chamado de "moleque" e "safado". Luxemburgo teve parte de seus salários penhorados para quitar a dívida de R$ 351 mil.