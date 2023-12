Calendário cheio: Palmeiras terá cinco competições para disputar em 2024

Mais uma vez, o Palmeiras terá o calendário bem cheio na temporada de 2024. Pelo segundo ano consecutivo, a equipe disputará cinco campeonatos distintos: Campeonato Paulista, Supercopa do Brasil, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Constantemente, a quantidade de jogos feitos no Brasil é um fator alvo de críticas do treinador português. O técnico, que deve permanecer por mais uma temporada, terá que ter "cabeça fria" para lidar, de novo, com o calendário.

A temporada se iniciará com a disputa do Campeonato Paulista, que está previsto para o dia 21 de janeiro, quando enfrenta o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela primeira rodada da fase de grupos. No Estadual, o Verdão disputará, no mínimo, 12 partidas. Caso avance até a final, prevista para acontecer no dia 7 de abril, terá 16 compromissos.

Entre as finais, já se inicia a fase de grupos da Copa Libertadores, que começa na semana do dia 3 de abril. Essa primeira etapa conta com seis jogos de ida e volta. Depois, nas oitavas, quartas e semi, que devem acontecer nos meses de agosto, setembro e outubro, respectivamente, os clubes também disputam as vagas em dois jogos. A final acontece em jogo único, no dia 30 de novembro.

Para o dia 3 de fevereiro, o Palmeiras defenderá o título da Supercopa do Brasil de 2023 em um clássico contra o São Paulo. Campeão brasileiro, o Verdão enfrenta o vencedor da Copa do Brasil. O duelo ainda não tem lugar para acontecer.

Na Copa do Brasil, o Palmeiras inicia seu trajeto na terceira fase. Nesta temporada, o Alviverde disputou seis jogos do torneio, e acabou eliminado nas quartas de final. Por fim, a Série A do Campeonato Brasileiro, torneio mais longo do calendário, terá início no dia 14 de abril, fim de semana seguinte à decisão do Paulista.

Dessas competições, o Verdão entrará em campo defendendo três títulos: da Supercopa, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Nos últimos quatro anos, a equipe alviverde não passou em branco em nenhum deles, conquistando pelo menos um título.

O Palmeiras se reapresenta no dia 8 de janeiro, na Academia de Futebol. Antes do primeiro compromisso do ano, o clube terá 14 dias de preparação.

