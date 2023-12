Caio Alexandre confirma proposta do Palmeiras e prevê desfecho em breve

Do UOL, no Rio de Janeiro

Caio Alexandre, do Fortaleza, admitiu que existem negociações em andamento para que ele defenda o Palmeiras na próxima temporada.

O que aconteceu

O volante destacou que as conversas devem ter um desfecho "nas próximas semanas".

Atleta não indicou nenhuma preferência de destino e disse que "só pensa em curtir" o período de férias.

Esse é um momento de curtir as férias, estou num evento beneficente, mas não escondo de ninguém que estamos em negociação, sim, com o Palmeiras. É aguardar o desfecho. O presidente do Fortaleza está negociando muito bem, meus agentes estão muito a par dessa situação toda. Acho que durante as próximas semanas teremos um desfecho final. Se for para ir ou não, vamos ver mais para frente. Fico feliz pelo interesse, mas minha cabeça está hoje em curtir. Deixo meus agentes à frente da negociação para definir meu futuro

CAIO ALEXANDRE, VOLANTE DO FORTALEZA

Como está a negociação

O Fortaleza efetivou a obrigação de compra que tinha por causa de metas batidas por Caio Alexandre e está fazendo jogo duro para liberar o atleta.

No início das especulações, o clube chegou a dizer que o valor seria de R$ 50 milhões pelo jogador de 24 anos.

A negociação, no entanto, gira em uma quantia menor do que a pedida inicial feita pelo Fortaleza.

