Botafogo protocola plano para quitação de dívidas cíveis acumuladas em 400 milhões

O Botafogo protocolou nesta quarta-feira um plano de recuperação judicial no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O clube fez uma proposta para quitação de dívidas cíveis que, acumuladas, somam cerca de R$ 400 milhões.

Conforme divulgado pelo clube, o plano conta com a adesão de uma quantidade significativa de credores e pretende dividir os pagamentos em parcelas iguais pelos próximos 15 anos. Dentre os débitos englobados pela proposta, estão as dívidas com a Odebrecht, empresários de atletas e ex-jogadores.

O CEO do Botafogo, Thairo Arruda, que participou das negociações ao lado de outros membros da diretoria do clube, exaltou a importância do plano de recuperação judicial para o futuro da equipe.

"Estamos avançando em mais uma etapa para a equalização de todo o passivo do Clube Social. Depois do novo acordo sobre as dívidas trabalhistas ter sido homologado, trabalhamos com muita intensidade para solucionar também os débitos cíveis. Esse processo de recuperação é determinante para solucionarmos de uma vez por todas a sufocante dívida do clube e recolocarmos o Botafogo na trilha do sucesso que tanto merece", pontuou o dirigente.

Confira o informe do Botafogo na íntegra:

O Botafogo deu mais um importante passo no processo de equalização de suas dívidas. Após a vitória conquistada com a homologação de um novo acordo no RCE Trabalhista no último mês, o Clube protocolou nesta quarta-feira (20), no Judiciário, uma proposta de repactuação dos débitos históricos na ordem de 400 milhões de reais com os credores cíveis, que serão quitados mediante pagamentos mensais ao longo dos próximos quinze anos.

A nova proposição já conta com uma adesão significativa do número total de credores e possibilitará ao Clube solucionar processos complexos do passado que perduram por até 20 anos como, por exemplo, as dívidas expressivas com a empresa Odebrecht, com empresários de atletas de futebol e com ex-jogadores alvinegros, como no caso de Rodrigo "Beckham".

Por parte da SAF, as negociações foram conduzidas pelo especialista e assessor especial Eduardo Iglesias, pelo VP Executivo Jonas Marmello e pelo CEO Thairo Arruda. A ação contou também com a atuação do Departamento Jurídico da SAF Botafogo, representado pelo advogado Raphael Sá, e do Botafogo de Futebol e Regatas, através do Gerente Jurídico Daniel Bombarda e do VP Jurídico Marcelo Barbieri, além de apoio da Consultoria Channel Associados e do escritório de advocacia Kalache, Chame, Costa Braga Advogados.