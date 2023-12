Beraldo, Calleri e Pablo Maia ficam? Presidente do SPFC detalha o mercado

Jogadores cobiçados como Beraldo, Calleri e Pablo Maia ficam no São Paulo? O presidente Julio Casares detalhou o mercado da bola do clube nesta janela de transferências.

Casares concedeu entrevista exclusiva ao videocast Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan e que estreia hoje, às 10h (de Brasília).

Calleri

O presidente do São Paulo afirmou que nunca recebeu proposta oficial por Calleri. O centroavante tem contrato com o Tricolor até 2025.

"Nunca chegou nada pelo Calleri. Existiu interesse, sondagem algumas vezes, mas ele tem contrato e todo contrato tem multa prevista. É um jogador que tem uma identificação muito grande com todos nós, com o São Paulo, a gente se dá muito bem. O mercado às vezes sinaliza, mas nunca recebemos nenhuma proposta escrita por ele, a não ser sondagens que vamos sempre observar", afirmou Casares.

Beraldo e Pablo Maia

O dirigente falou sobre as sondagens de clubes estrangeiros a jogadores que "explodiram" nessa temporada, como Beraldo e Pablo Maia. Segundo ele, se o São Paulo receber uma proposta muito rentável, não há como segurar.

"No caso do Beraldo, do Pablo, do Diego, do Welington, todos já deixaram um legado, estavam nas conquistas de 2021 e da Copa do Brasil. Hoje, para tirar um jogador desse nosso, tem que ter a vontade do atleta e tem que ter uma vontade da instituição, que seja uma proposta muito boa, senão não vamos fazer, não há déficit que vamos ficar preocupados em assumir. Mas, se vier uma proposta rentável, não há outro caminho. Vindo uma proposta boa, que seja escrita, que seja séria, nós vamos discutir", disse Casares.

"Não há como não vender o jogador se a proposta for irrecusável. Primeiro, porque o atleta quer ir embora, e o atleta sempre tem um risco de contusão, de queda de produção; e depois, nós sabemos que não podemos rasgar dinheiro quando ele vem de forma estruturada. Sondagem, um valor abaixo, isso nós temos o dever de recusar. Agora, se vier uma proposta X, Y, Z, nós vamos discutir e avaliar se for da vontade da instituição e do jogador", explicou.

O presidente do São Paulo respondeu ainda sobre possíveis reforços para 2024 e falou sobre a permanência do diretor-executivo Rui Costa.

