Benfica x AVS: veja informações e onde assistir ao jogo pela Taça da Liga Portuguesa

O Benfica poderá garantir sua vaga nas semifinais da Taça da Liga Portuguesa nesta quinta-feira, quando enfrenta o AVS, da segunda divisão de Portugal, pela terceira e última rodada da fase de grupos. A bola rola a partir das 17h15 (de Brasília), no Estádio da Luz.

O confronto entre Benfica e AVS será transmitido através do canal fechado ESPN 4. Pela internet, a transmissão será feita pelo serviço de streaming STAR+.

Os donos da casa lideram o Grupo B com três pontos, empatado com o Arouca, que tem um jogo a mais. Com isso, o Benfica pode avançar para a final até mesmo com uma derrota, desde que não perca por mais de um gol de diferença. Um empate ou uma vitória garante a classificação.

A equipe de Lisboa chega para a partida desta quinta-feira vinda de um triunfo por 1 a 0 contra o Braga, pelo Campeonato Português. O resultado deixou o Benfica temporariamente na liderança da competição. No final da rodada, porém, terminou na segunda colocação, com 33 pontos, um a menos que o líder Sporting.

O AVS precisa vencer para não ser eliminado da Taça da Liga Portuguesa. Na última vez que esteve em campo, os visitantes superaram o Paços de Ferreira por 2 a 0, em partida válida pela segunda divisão portuguesa.

A equipe que se classificar enfrentará o Estoril na semifinal, que acontecerá no dia 23 ou 24 de janeiro. Na Taça da Liga Portuguesa, os mata-matas são disputados em jogo único. A final será no dia 27 de janeiro.