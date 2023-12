Bayern vence o Wolfsburg, mas segue quatro pontos atrás do líder Leverkusen no Alemão

Na tarde desta quarta-feira (20), o Bayern de Munique visitou o Wolfsburg, na Volkswagen Arena, em Wolfsburg (ALE), pela 16ª rodada do Campeonato Alemão, e venceu por 2 a 1. Musiala e Kane marcaram para os visitantes, enquanto Maximilian Arnold descontou.

Assim, os Bávaros alcançam a segunda vitória consecutiva no Nacional e chegam aos 38 pontos, na vice-liderança. A distância para o líder Bayer Leverkusen, porém, se manteve a mesma, já que a equipe treinada por Xabi Alonso também venceu nesta tarde.

Por outro lado, o Wolfsburg volta a ser derrotado no torneio. Agora, o clube aparece na décima colocação, com 19 unidades.

Agora, a Bundesliga será paralisada nesta reta final de ano. A competição volta na segunda semana de janeiro de 2024. Pela 17ª rodada, o Bayern recebe o Hoffenheim, às 16h30 (de Brasília) do dia 12, na Allianz Arena. Na manhã seguinte, o Wolfsburg visita o Mainz 05, a partir das 11h30, na Mewa Arena.

Os gols de Bayern de Munique e Wolfsburg

Mesmo longe de seus domínios, o Bayern rapidamente tomou conta das principais ações do jogo. No entanto, teve dificuldade para marcar. O clube de Munique abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, após Musiala aproveitar cruzamento de Muller na área e testar para o fundo do gol.

Os visitantes ampliaram a vantagem no confronto dez minutos depois. Novamente Muller foi o responsável por assistir um companheiro. Dessa vez, o passe foi para o artilheiro Harry Kane, que dominou com precisão e bateu com precisão para fazer o 2 a 0.

Por fim, o Wolfsburg diminuiu ainda na primeira etapa, aos 46 minutos. Maximilian Arnold recebeu cruzamento de Joakim Maehle e descontou.

Líder do campeonato goleia o Bochum

Também nesta quarta, o Bayer Leverkusen recebeu o Bochum, na BayArena, em Leverkusen (ALE), e goleou por 4 a 0. Patrik Schick (três vezes) e Boniface anotaram os tentos da partida.

Com o resultado, o líder do Alemão manteve a distância para o vice Bayern de Munique e atingiu os 42 pontos. O time ainda não perdeu no torneio nacional. Por sua vez, o Bochum é o 14º colocado, com 16.

No retorno da competição em janeiro, o Bayer Leverkusen visita o Augsburg, no dia 13, às 11h30 (de Brasília). Já o Bochum recebe o Werder Bremen, no dia seguinte, no mesmo horário.

Confira os demais resultados do Campeonato Alemão desta quarta-feira

Union Berlin 2 x 0 Colônia

Eintracht Frankfurt 2 x 1 B. Monchengladbach

Heidenheim 3 x 2 Freiburg

Stuttgart 3 x 0 Augsburg