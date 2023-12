Após demissão de Steve Cooper, Nuno Espírito é anunciado como novo treinador do Nottingham Forest

O Nottingham Forest já tem o treinador que substituirá Steve Cooper. Na manhã desta quarta, o clube inglês anunciou a contratação de Nuno Espírito Santo.

O treinador português comandará o primeiro treino ainda nesta quarta-feira e fará sua estreia oficial no próximo sábado, quando o Nottingham terá pela frente o Bournemouth, no estádio City Ground.

Welcome to Nottingham Forest, Nuno Espírito Santo ? ? Nottingham Forest (@NFFC) December 20, 2023

Com 49 anos, Nuno começou sua carreira como treinador em 2012, no Rio Ave, e estava no Al-Ittihad até novembro deste mês, quando foi demitido. Ele ainda conta com passagens por grandes clubes da Europa: Valencia, Porto, Wolverhampton e Tottenham.

No comunicado oficial, o Forest cita que o português "chega com uma vasta experiência, tendo dirigido mais de 460 jogos na sua carreira, incluindo na Premier League, La Liga, UEFA Champions League e UEFA Europa League".

No momento, o Nottingham Forest ocupa a 17ª posição da Premier League, com 14 pontos, cinco a mais que o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.