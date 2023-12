Após deixar o Sport, Vagner Love afirma que seguirá no futebol brasileiro em 2024: "Tenho propostas"

O fim de ano do futebol brasileiro é muito conhecido pelos jogos beneficentes. Nesta quarta-feira, em mais um desses duelos, Vagner Love afirmou que seguirá jogando no Brasil em 2024. No entanto, o atacante evitou responder em qual clube continuará a carreira.

"(O Vagner Love no ano que vem) vai estar no gramado por algum time aqui do Brasil. Estou aguardando para ver se tenho algum desfecho bom para seguir o meu ano de 2024", disse o centroavante em entrevista ao SporTV.

Vagner Love contou que recebeu propostas tanto de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro como da Série B. O jogador, que deixou o Sport no fim deste ano, afirmou que segue discutindo seu futuro e sua próxima equipe será revelada "em breve".

"Ainda não posso (dizer o nome). Tenho algumas propostas de times da Série A e da Série B. Fico muito feliz de receber algumas ligações. Estou estudando o que vai ser melhor para mim e para minha família. Ainda não posso dar nenhuma pista, mas em breve todo mundo vai ficar sabendo", concluiu o atleta.

O Sport anunciou a saída de Love no dia 1º de dezembro. O atacante de 39 anos tinha contrato com o Leão do Norte até o fim de 2023, mas acabou não renovando com o clube e encerrou sua passagem por Recife.

Vagner Love chegou ao Sport em julho de 2022. Na última temporada, o centroavante fez 60 partidas, balançou as redes 23 vezes e deu sete assistências. Em toda sua passagem pela equipe, o jogador esteve em campo em 77 oportunidades e marcou 30 gols, distribuindo oito passes para gols.