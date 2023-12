Alavés x Real Madrid: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Espanhol

O Real Madrid entra em campo pela última vez em 2023 nesta quinta-feira (21). Pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, os Merengues enfrentam o Alavés, às 17h30 (de Brasília), no Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz (ESP).

A partida terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming Star+, na internet.

Invicto na competição desde setembro, o Real chega para a partida com apenas uma derrota em 17 jogos. Além disso, são 13 vitórias e três empates.

Com isso, a equipe comandada por Carlo Ancelotti ocupa a vice-liderança de LaLiga, com 42 pontos ? dois atrás do Girona, que também joga nesta quinta. Portanto, o clube madrilenho pode assumir a primeira posição antes da virada do ano.

Por sua vez, o Alavés amarga duas derrotas consecutivas. Assim, figura na 15ª colocação, com 16 unidades ? três acima do Z3.

Por fim, outro destaque da rodada, o líder Girona visita o Betis a partir das 15 horas desta quinta-feira, no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP).

O embate será transmitido também pelo Star+ e pela ESPN 4, na grade fechada.

Confira os demais confrontos do Campeonato Espanhol desta quinta-feira

15h Betis x Girona

15h Cádiz CF x Real Sociedad

17h30 Alavés x Real Madrid

17h30 Mallorca x Osasuna