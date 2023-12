Al-Hilal x Abha: onde assistir e informações da partida pelo Campeonato Saudita

Nesta quinta-feira, às 15:00 (de Brasília), o Al-Hilal recebe o Abha, no Estádio Prince Faisal bin Fahd, em Riade. A partida, válida pela 18ª rodada do Campeonato Saudita, será transmitida pela BandSports e pelo Canal GOAT (Youtube).

Primeiro colocado e invicto com 47 pontos, o Al-Hilal, comandado por Jorge Jesus, busca outra vitória para se distanciar ainda mais do vice-líder Al-Nassr, que se encontra com 37 somados. Na última partida disputada, os líderes conquistaram mais três pontos depois de vencer o Al-Wehda pelo placar de 2 a 0. Dos 17 jogos até aqui, o time soma incríveis 15 vitórias e dois empates.

Destaque para o centroavante Mitrovic, que marcou pelo menos uma vez nas últimas 8 partidas do time na competição.

Além da campanha impecável no Campeonato Saudita, o Al-Hilal se classificou de forma tranquila para as eliminatórias da Liga dos Campeões Asiática, com cinco vitórias e um empate, terminando na liderança do Grupo D.

Do outro lado, o Abha se encontra em uma situação muito delicada no Campeonato Saudita, já que abre a zona de rebaixamento na 16ª colocação, com apenas 14 pontos somados nas 17 partidas disputadas até aqui. Em seu último jogo, a equipe empatou dentro de casa por 1 a 1 com o Al-Hazem.

Confira os demais jogos da 18ª rodada do Saudita nesta quinta-feira

Al Khaleej x Al Feiha

Damac x Al Taee