Ainda sem Arda Guler, Real Madrid divulga relacionados para pegar o Alavés pelo Espanhol

O Real Madrid divulgou a lista dos 20 atletas relacionados para o duelo desta quinta-feira diante o Alavés, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 17h30 (de Brasília), no Estádio Mendizorrotza.

Para o duelo, havia a expectativa de que o jovem Arda Guler estivesse recuperado de sua segunda lesão seguida desde que foi contratado, mas o meia-atacante não apareceu entre os convocados. Portanto, a esperada estreia em um jogo oficial por parte da promessa turca segue indefinida. O zagueiro David Alaba, com lesão no LCA, não joga mais nesta temporada e evidentemente ficou de fora.

Com relação à última lista, há algumas novidades: o atacante Gonzalo está de volta e o técnico Carlo Ancelotti volta a ter quatro opções para o setor ofensivo. Além dele, o jovem da base Ascensio também foi relacionado para encorar as opções na defesa.

Confira a lista completa dos relacionados do Real Madrid:

Goleiros: Lunin, Kepa e Fran;

Defensores: Lucas Vázquez, Nacho, Fran García, Ascensio, Rudiger e Vinícius Tobias;

Meio-campistas: Bellingham, Kroos, Modric, Valverde, Ceballos, Tchouaméni e Nico Paz;

Atacantes: Joselu, Rodrygo, Gonzalo e Brahim Díaz.

O Real Madrid, que é o segundo colocado de La Liga com 42 pontos, segue na caça do líder Girona, que lidera a competição com 44. O clube merengue pode assumir a ponta da tabela caso vença o Alavés e o rival perca ou empate com o Real Betis.

Veja também:



Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube