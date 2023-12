Time Brasil convoca 15 atletas para Gangwon-2024

A um mês de Gangwon-2024, estão definidos os atletas convocados para representar o Brasil nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. Nesta terça-feira (19), o Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou a lista de convocados para a competição com um recorde. São 15 atletas em sete esportes diferentes, superando assim os 12 atletas de seis modalidades de Lausanne-2020.

"A participação nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude significa a renovação dos esportes de gelo e neve do Brasil. Ver que o número de vagas e de modalidades em que o país estará representado está aumentando a cada edição mostra que os atletas já enxergam um caminho de alto rendimento nessas modalidades. Com a classificação sendo fechada tão perto do evento, estamos tranquilos de que os atletas chegarão bem preparados para que também possamos seguir evoluindo em termos de resultado", disse Matheus Figueiredo, chefe da Missão Brasileira nos Jogos.

Os convocados

O Olimpíada Todo Dia já havia antecipado nessa semana 12 dos 15 nomes da lista. A equipe de curling, contará com Pedro Ribeiro, Guilherme Melo, Julia Gentile e Rafaela Ladeira. Júlia e Guilherme também jogarão as duplas mistas. Nos esportes de trenó, Cauê Gonçalves e Eduardo Strapasson irão competir no skeleton, enquanto Luiz Filipe de Souza e André Luiz da Silva serão os representantes do Time Brasil no bobsled. Fechando a delegação nos esportes de gelo, Lucas Koo competirá na patinação de velocidade em pista curta.

Nos esportes de neve, três dos seis convocados já estavam definidos: João Teixeira no snowboard halfpipe, Zion Bethonico no snowboar cross e Alice Padilha, no esqui alpino. Irmão gêmeo de Alice, Arthur Padilha será o segundo representante no alpino. Por fim, no esqui cross-country, Ian Francisco da Silva e Júlia Reis fecham a lista de convocados do Time Brasil.

Os Jogos Olímpicos de Inverno Gangwon-2024 acontecem entre os dias 19 de janeiro e 1º de fevereiro do ano que vem na Coreia do Sul. O evento irá aproveitar a estrutura construída para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, que aconteceram no país asiático.