Teixeira indica saída de Jean Lucas do Santos e atualiza situações de Soteldo e Marcos Leonardo

Eleito presidente do Santos, Marcelo Teixeira já está agindo nos bastidores para tentar reduzir a folha salarial do clube. O mandatário está conversando com o elenco para diminuir os salários. Em meio a este cenário, Jean Lucas deve ser um dos atletas que não fica para 2024.

O meio-campista tem propostas para deixar a Vila Belmiro e não entrou em um acordo com a nova diretoria para reduzir o seus vencimentos.

"O Jean Lucas tem propostas, não apenas do Brasil, mas também do mercado internacional. Possivelmente, o Jean Lucas será negociado", disse Marcelo Teixeira.

Já Yeferson Soteldo e Marcos Leonardo seguem com o futuro indefinido. O meia-atacante venezuelano recebeu algumas prepostas do futebol brasileiro. O Grêmio é um dos grandes interessados em contar com o atleta.

"Ainda me parece que não houve a possibilidade de uma definição quanto à readequação de seu salário. Se houver, é um jogador em potencial. Existem muitas propostas pelo jogador, muitas a nível nacional. Vamos avaliar com tranquilidade e calma para entender a vontade do atleta. Se ele estiver dentro da política, podemos dar continuidade", disse o presidente.

Caso Soteldo realmente saia, a ideia do Santos é utilizá-lo como uma moeda de troca.

"Em termos financeiros, temos que avaliar dois aspectos. O primeiro é uma comparação financeira. Havendo isso, entendemos que possa haver possíveis trocas com jogadores que estão sendo avaliados. Vamos aguardar o contato. Se houver proposta, vamos olhar. Se houver, avaliaremos as duas coisas e estudar uma possível negociação", completou Teixeira.

Já Marcos Leonardo não esconde o seu desejo de ser negociado. O atacante tentou sair no meio de 2023, mas Andres Rueda segurou o garoto. Agora, Marcelo Teixeira avalia as propostas para tentar fazer o melhor negócio para ambas as partes.

"Existe, infelizmente, um valor contratual acertado pela diretoria atual. Isso engessa em parte essa situação. Deixamos claro que pretendemos um valor acima do que está estipulado no contrato. Os valores estão sendo diferentes daquilo que estava sendo conversado antes da nossa posse. Pretendemos intensificar essas negociações", finalizou Marcelo.