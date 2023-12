Santos pede o retorno do goleiro John, emprestado ao Valladolid

O Santos solicitou o retorno de John. O goleiro está emprestado ao Real Valladolid, da Espanha, desde agosto deste ano.

O pedido partiu da nova diretoria do Peixe. Eleito presidente para o próximo triênio, Marcelo Teixeira afirmou, nesta terça-feira, que as conversas com o clube espanhol, que pertence ao Ronaldo Fenômeno estão encaminhadas.

"Há a possibilidade do retorno do John, esse foi um pedido nosso, estamos próximos disso. Acho importante e necessário dentro do nosso planejamento", disse após ser empossado.

John tem contrato de empréstimo com Real Valladolid até o meio de 2024. Até o momento, ele soma 12 partidas pela equipe.

O Santos teme a saída de João Paulo. O goleiro recebeu sondagens de diversos clubes. O Peixe ainda negocia uma redução salarial do arqueiro para que ele permaneça para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Com passagem pelas categorias de base do São Paulo, além do Alvinegro Praiano, John atuou em 17 partidas pela Portuguesa Santista, em 2019, antes de estrear pela equipe principal do Santos.

John ganhou a primeira oportunidade no Peixe em 2020, ano em que disputou 15 jogos. Na temporada seguinte, foram 11 compromissos com a camisa santista, além de mais dois duelos em 2022. Assim, totaliza 28 embates pelo clube da Baixada Santista.

Após chegar à final da Copa Libertadores de 2020 como titular da equipe, o goleiro perdeu espaço para João Paulo. A fim de entrar em campo mais vezes, ele foi emprestado ao Internacional em 2023. Pelo Colorado, John disputou 14 partidas, mas também foi preterido após a chegada do técnico Eduardo Coudet e do goleiro Rochet ao time gaúcho.