Rodrigo Lasmar revela que Neymar não disputará a Copa América: "É muito cedo"

A Seleção Brasileira não poderá contar com Neymar na Copa América de 2024. Nesta terça-feira, o médico Rodrigo Lasmar, que atua pelo Brasil e pelo Atlético-MG, revelou que o meia não irá se recuperar a tempo da lesão que sofreu no joelho esquerdo, em outubro.

Neymar se machucou na partida do Brasil contra o Uruguai, pelas Eliminatórias. Depois de se desequilibrar, o camisa 10 torceu o joelho e sofreu o rompimento do ligamento cruzado anterior e dos meniscos. O tempo de recuperação para este tipo de lesão é de cerca de nove meses. Com a Copa América marcada para começar no dia 20 de junho, o meia não estará pronto.

"Não vai ter tempo, é muito cedo. Não adianta querer queimar etapas para recuperá-lo um mês antes, correndo riscos desnecessários. Provavelmente, nossa expectativa é que ele esteja sendo preparado para retornar no início da temporada de 2024 na Europa, que começa no meio do ano, a partir de agosto, em torno disso", explicou Rodrigo Lasmar.

Sigo na luta ? pic.twitter.com/ZFrKlXD00d ? Neymar Jr (@neymarjr) December 17, 2023

O médico da Seleção Brasileira apontou que a cirurgia de Neymar ainda é muito recente e que o craque está longe de retornar aos gramados. Desde que passou pelo procedimento, o jogador de 31 anos está passando por sessões intensas de fisioterapia, que estão sendo feitas no Brasil.

"Essa é uma cirurgia que falar de retorno antes de nove meses é muito precoce. O tempo estimado é alguma coisa em torno disso. É um consenso mundial hoje em dia, que para uma recuperação de ligamento cruzado anterior, ainda mais com lesões periféricas associadas como ele teve, é muito importante ter o tempo biológico. O tempo que o organismo dele demora para incorporar aquele ligamento e deixá-lo fazendo parte da função natural do seu joelho", explicou.

"A expectativa é que depois desse tempo ele esteja totalmente recuperado, pronto para voltar a jogar em alto nível sem restrições nenhumas. A gente espera o quanto antes tê-lo de volta, porque é muito importante para nossa Seleção. Ele é uma peça fundamental já na preparação para a Copa (do Mundo) de 2026", completou.

A Copa América de 2024 será disputada nos Estados Unidos. O Brasil está no Grupo D, ao lado de Colômbia, Paraguai e Costa Rica ou Honduras. A equipe, atualmente comandada por Fernando Diniz, estreará no dia 28 de junho. A final será no dia 14 de julho.