Presidente do Corinthians comparece à posse de Marcelo Teixeira, do Santos

Augusto Melo, presidente do Corinthians para o próximo triênio (2024-2026), compareceu à posse de Marcelo Teixeira, mandatário eleito para comandar o Santos pelo mesmo período, na noite desta terça-feira (19). O evento aconteceu na Vila Belmiro.

"Para mim é uma honra, ontem estive com ele (Marcelo Teixeira) na reunião da Federação, fiz questão de estar presente hoje, torcer e parabenizá- lo. Que ele possa trazer o Santos de volta ao protagonismo, assim como pretendemos fazer com o Corinthians", comentou Augusto com os repórteres presentes na Vila.

O dirigente do Timão reforçou a relação saudável entre os rivais alvinegros e classificou Marcelo Teixeira como "competente". "Estou aqui para desejar sucesso total", complementou.

O presidente do Santos enalteceu a presença do dirigente corntiano em sua posse e aproveitou para falar do carinho que vem recebendo dos dirigentes dos quatro maiores clubes do estado de São Paulo.

"A demonstração da presença de um presidente eleito de um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, o Corinthians... As mensagens de vários presidentes que recebi, como a Leila, com quem estive ontem. O Casares me desejou sucesso e êxito desde o primeiro dia. Isso demonstra a confiança não apenas no Marcelo Teixeira, mas a importância de recolocarmos o Santos como um grande do futebol mundial. É unânime em todos os encontros. A palavra de conforto, mas, ao mesmo tempo, de confiança. Ninguém entende como o Santos está em uma situação tão grave. Nós vamos reconstruir juntos o que é o maior desejo dos nossos oponentes , coirmãos e, principalmente, de todos os santistas", comentou Marcelo Teixeira, que se emocionou e logo em seguida pediu uma salva de palmas para Augusto no salão Vidal Behor Sion, na Vila.

Os presidentes de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo também se reuniram na última segunda-feira com Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF). No encontro, os dirigentes dos times decidiram pela união na eleição presidencial da CBF. Ou seja, eles votarão em bloco no mesmo candidato.

Além da posse de Marcelo Teixeira, Fernando Reverendo Vidal Akaoui foi eleito o novo presidente do Conselho Deliberativo do Santos. O desembargador exercerá o cargo pelos próximas três anos.