Palmeiras empresta zagueiro Henri ao Mirassol por uma temporada

O Palmeiras emprestou o zagueiro Henri, de 21 anos, ao Mirassol, por uma temporada. Neste ano, o jogador, bicampeão da Copinha pelo Alviverde, defendeu a camisa do North Texas.

Em 2024, o Mirassol disputará o Campeonato Paulista e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Pela base do Verdão, conquistou o Paulista sub-17 (2018), a Copa do Brasil sub-17 (2019), a Supercopa do Brasil sub-17 (2019), o bicampeonato paulista sub-15 (2016 e 2017), Campeonato Brasileiro sub-20 (2022) e Copa do Brasil sub-20 (2022). Vestindo a camisa da Seleção Brasileira, faturou o bicampeonato do Mundial de Clubes sub-17 (2018 e 2019).

Reforço para defesa!?? Henri, de 21 anos, é o novo zagueiro do Leão!?

Reforço para defesa! Henri, de 21 anos, é o novo zagueiro do Leão!

Formado nas categorias de base do Palmeiras e capitão da Seleção Brasileira Sub-17 campeã do mundo em 2019, ele chega ao Mirassol com contrato de empréstimo válido por um ano. Bem-vindo, meu zagueiro! — Mirassol (@mirassolfc) December 19, 2023

No Palmeiras desde 2015, Henri disputou três jogos pelo profissional, todos pelo Campeonato Paulista, em 2021. Foi titular em todos, mas permaneceu os 90 minutos em campo em apenas um deles.

Pelo North Texas SC, clube onde esteve desde fevereiro, o zagueiro disputou a MLS Next Pro, disputou 26 jogos e marcou três gols.