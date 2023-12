Palmeiras anuncia contratação do atacante Bruno Rodrigues, ex-Cruzeiro

O Palmeiras anunciou hoje a contratação do atacante Bruno Rodrigues, ex-Cruzeiro.

O que aconteceu

O jogador acertou contrato até o final de 2028.

Ele se apresenta oficialmente em janeiro, após a abertura da próxima janela de transferências.

Bruno Rodrigues se destacou em 2023 pelo Cruzeiro. Ele foi autor de 13 gols e sete assistências neste ano.

O atacante de 26 anos era alvo de outros clubes. O Inter queria o jogador, enquanto o Cruzeiro desejava mantê-lo no elenco. Antes de fechar com o Palmeiras, Bruno estava ligado ao Tombense. O Cruzeiro comprou 33% dos direitos econômicos quando acertou seu empréstimo para a temporada 2023.

É um sentimento de muita felicidade, muita vontade de poder jogar com essa camisa, mostrar meu futebol. O Palmeiras é o atual bicampeão brasileiro e acho que todo jogador gostaria de estar aqui. Vou aproveitar ao máximo, sempre dar meu melhor e buscar ser campeão. Vários clubes me queriam, mas o Palmeiras é um gigante no futebol, ganhando muitos títulos ultimamente, e isso me fez escolher. Estou muito feliz e muito motivado Bruno Rodrigues, ao site do Palmeiras

Segundo reforço do Palmeiras para 2024

Bruno Rodrigues é o segundo reforço do Palmeiras para 2024. Antes do atacante, o clube alviverde fechou a contratação do meio-campista argentino Aníbal Moreno, que estava no Racing, da Argentina.