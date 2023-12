No dia do aniversário de Rubens Minelli, neto lança biografia em homenagem ao avô

Na noite desta terça-feira, Bruno Minelli, neto de Rubens Minelli, lançou oficialmente pela Editora Onze Cultural a biografia do avô, na Retrôgol Arena, intitulada: "Professor Rubens Minelli - A saga do tetracampeão brasileiro". Um dos maiores treinadores do futebol brasileiro completaria 95 anos nesta data.

Oficialmente o lançamento da obra era para ter ocorrido no dia 7 de novembro, com a presença de Minelli, mas um problema de saúde impediu a possibilidade. Semanas depois, no último dia 23, o histórico comandante faleceu em São Paulo, aos 94 anos. Antes disso, ele teve acesso à homenagem.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Bruno falou do sonho do avô em passar tudo que viveu no futebol, o que será possível pela publicação da biografia.

"Era um sonho que ele tinha, de passar, tudo que ele vivenciou, tudo que ele conquistou, da maneira que ele dignificou a carreira. Ele queria passar isso para as futuras gerações. Esse foi o intuito da biografia que ele queria ter", disse.

Na sequência, o jornalista também destacou como o livro pode servir para quem viu o auge do Minelli recordar momentos e para aqueles que não o acompanharam aprender mais sobre a sua importância no futebol brasileiro.

"É uma ótima opção para as pessoas da nova geração. Os mais saudosistas, com 50, 60 anos, vão poder relembrar tudo que eles já vivenciaram, acompanhado o Minelli durante a carreira. E a nova geração de poder conhecer. Ainda mais em um momento que se fala muito de técnicos estrangeiros, há 50 anos atrás tinha um técnico chamado Rubens Minelli, que era estudioso, revolucionário taticamente, que deixou a sua marca no futebol brasileiro", complementou.

Por fim, Bruno falou sobre o legado que o avô deixou para o futebol, desde o trato com os jogadores até a parte tática.

"Foi uma pessoa extremamente estudiosa, profissional, séria, que dignificou a profissão. Tem uma série de características que o levaram a chegar onde chegou. Ele era um técnico que tinha uma parte tática muito acentuada, uma pessoa que sabia se comunicar muito bem com os jogadores, sabia o jogador que ele precisava ser um pouco mais duro, a hora de afrouxar com algum outro que não aguentava uma pressão", afirmou.

"Parte de jogadas ensaiadas, foi um dos que introduziu naquele período, linha de impedimento, marcação pressão, pressão pós-perda. Muito isso que se faz hoje, ele fez há 50 anos atrás", finalizou.

Apontado como um dos revolucionários treinadores do futebol brasileiro, Rubens Minelli foi o primeiro técnico a conquistar três brasileiros consecutivamente, por Internacional (1975 e 1976) e São Paulo (1977), além de ter vencido um pelo Palmeiras (1969).

Minelli, ainda, levantou 11 torneios estaduais (um Paulistão, seis Gauchões e quatro Paranaenses) e uma Copa do Brasil, com passagens marcantes por Portuguesa, Grêmio e Paraná também.